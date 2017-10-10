Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 октября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 октября ЦБА установил на уровне 2,0011 манат/1EUR (9 октября - 1,9953 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 октября сохранил на уровне 0,0292 манат/1RUB.

А.Азизов