Манат подешевел к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 октября сохранил на уровне 1,7002 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 10 октября ЦБА установил на уровне 2,0011 манат/1EUR (9 октября - 1,9953 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 октября сохранил на уровне 0,0292 манат/1RUB.
А.Азизов
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