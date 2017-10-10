В Каталонии полиция готовится к провозглашению независимости региона

Полиция усилила меры безопасности в Каталонии, взяв под охрану здания общественных учреждений и перекрыв вход в парк вокруг местного парламента, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

АП уточняет, что эти меры были предприняты на фоне готовящегося заседания парламента, на котором, вероятно, в одностороннем порядке будет провозглашена независимость региона.

Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не раскрыл содержания своего обращения к парламенту, с которым он должен выступить в 18:00 по местному времени (мск 19:00). Однако, как отмечает АП, ряд местных политиков ожидает, что он объявит о независимости, основываясь на результатах референдума, прошедшего 1 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.