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Дальнее зарубежье 10.10.2017 13:17

В Каталонии полиция готовится к провозглашению независимости региона

Полиция усилила меры безопасности в Каталонии, взяв под охрану здания общественных учреждений и перекрыв вход в парк вокруг местного парламента, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

АП уточняет, что эти меры были предприняты на фоне готовящегося заседания парламента, на котором, вероятно, в одностороннем порядке будет провозглашена независимость региона.

Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон не раскрыл содержания своего обращения к парламенту, с которым он должен выступить в 18:00 по местному времени (мск 19:00). Однако, как отмечает АП, ряд местных политиков ожидает, что он объявит о независимости, основываясь на результатах референдума, прошедшего 1 октября.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ПОЛИЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]