Министры обороны стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе в начале ноября

Министры обороны стран-членов НАТО проведут в Брюсселе встречу 8-9 ноября, сообщила во вторник пресс-служба альянса.

Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В преддверии заседания глав оборонных ведомств в сентябре в Тиране собрался высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов.

Участники этой встречи, в частности, обсудили вопросы адаптации НАТО к новым условиям безопасности. Как сообщалось, они заслушали выступления верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации НАТО генерала Дени Мерсье в перспективе предстоящего в ноябре совещания министров обороны НАТО.