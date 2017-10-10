Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   2.0011 RUR   0.0292 GBR   2.2387 TRY   0.4608

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.79 Brent   57.00

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 24° Завтра 14° 20° 12 Окт 13° 19° 13 Окт 12° 18°

Дальнее зарубежье 10.10.2017 13:49

Министры обороны стран-членов НАТО соберутся в Брюсселе в начале ноября

Министры обороны стран-членов НАТО проведут в Брюсселе встречу 8-9 ноября, сообщила во вторник пресс-служба альянса.

Встреча пройдет под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга.

В преддверии заседания глав оборонных ведомств в сентябре в Тиране собрался высший военный орган НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов.

Участники этой встречи, в частности, обсудили вопросы адаптации НАТО к новым условиям безопасности. Как сообщалось, они заслушали выступления верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапарротти и верховного главнокомандующего по трансформации НАТО генерала Дени Мерсье в перспективе предстоящего в ноябре совещания министров обороны НАТО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАТО, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


НАТО ежемесячно отбивает до 250 кибератак - телеканал Генсек НАТО опроверг обвинения Ирана в подготовке альянсом агрессии против Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]