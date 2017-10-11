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СНГ 11.10.2017 16:03

Порошенко отказывается считать закрытым "крымский вопрос"

Президент Украины Петр Порошенко не согласился с мнением о том, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

"Я решительно отвергаю утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле", - заявил П.Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ в среду в Страсбурге.

П.Порошенко подчеркнул, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов об умиротворении, "как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ". "Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", - сказал президент Украины.

Отвечая позднее на вопросы делегатов ПАСЕ, П.Порошенко заявил, что "Крым должен быть возвращен Украине". "Мы не покупаем и не продаем Крым. Тут не идет речь о деньгах, нефти, газа, других ценностях. Речь идет о мире и свободе в Европе, безопасности в Европе и во всем мире", - сказал президент.

Он добавил, что референдум в Крыму может быть проведен только после того, как полуостров будет возвращен Украине. "Я готов на все, что будет отвечать нормам украинской Конституции. В нашей Конституции есть отдельные нормы по проведению референдума, как местного, так и национального. Территориальный суверенитет - это прерогатива национального референдума. Но перед тем, как мы начнем это обсуждать, Крым должен вернуться под суверенитет Украины, а далее мы готовы проводить любые переговоры... в соответствии с нормами действующей украинской конституции", - сказал П.Порошенко.

"Невозможно провести референдум под дулами российских танков. Это не референдум - это не имеет никакого отношения к демократии", - заявил П.Порошенко.

Ранее на этой неделе президент Чехии Милош Зееман с трибуны ПАСЕ предложил решить вопрос с Крымом с помощью выплат Украине. "По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил М.Земан.

Он признал незаконность аннексии Крыма, но заявил, что вопрос решен: "Крым - это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli)".

После этого МИД Украины заявил о неприемлемости "попытки предложить не только умиротворение агрессора, но и легитимизацию аннексии АР Крым путем "продажи" части нашей территории".

"Украина никогда не будет торговать своей территорией, своими ценностями и своей свободой", - сказали в МИД.

Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий также отказался считать Крым предметом для сделки. "Заявление президента Чехии Милоша Земана, признавшего, по сути, присоединение Крыма к России свершившимся фактом, можно только приветствовать. Однако его предложение выплатить Украине компенсацию в какой-либо форме не выдерживает критики", - сказал Л.Слуцкий накануне журналистам.

"Крым - это не предмет торга или сделки. Воссоединение полуострова с РФ произошло на основе прямого волеизъявления его народа, а не путем купли-продажи", - подчеркнул парламентарий.

Крым вошел в состав России после республиканского референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, КРЫМ


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