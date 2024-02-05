Зеленский думает о замене не только Залужного, но и других руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский думает не только о замене Главкома ВСУ Валерия Залужного, но и ряда других руководителей.
"Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного. Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало", - сказал Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI.
"У меня на уме нечто серьезное, которое касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека", - сказал он.
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