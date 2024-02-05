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Регион 05.02.2024 09:52

Зеленский думает о замене не только Залужного, но и других руководителей

Президент Украины Владимир Зеленский думает не только о замене Главкома ВСУ Валерия Залужного, но и ряда других руководителей.

"Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного. Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало", - сказал Зеленский в интервью итальянской телекомпании RAI.

"У меня на уме нечто серьезное, которое касается не одного человека, а направления руководства страны. Когда мы говорим об этом, я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии. Я думаю об этой замене, но нельзя сказать, что здесь мы заменили одного человека", - сказал он.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ГЛАВКОМ, ЗАМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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