Избранный президент Словакии Пеллегрини рассчитывает на скорейшее прекращение конфликта на Украине

Выигравший во втором туре президентских выборов в Словакии Петер Пеллегрини, представляющий партию "Глас", которая входит в правящую коалицию, заявил о необходимости как можно быстрее покончить с конфликтом на Украине.

"Я хотел бы, чтобы этот конфликт (на Украине - ИФ) закончился как можно скорее. Мы будем изыскивать возможности для общения с Россией, пути обновления отношений, конечно, как он закончится", - сказал он в эфире Словацкого телевидения.

Пеллегрини, как и премьер-министр страны Роберт Фицо, представляющий партию "Смер", которая также входит в правящую коалицию, выступает против оказания военной помощи Украине, а также направления туда словацких военных.

"Я сделаю все возможное для того, чтобы Словакия всегда оставалась на стороне мира, а не войны", - заявил он перед сторонниками после того, как стало известно о его победе.

В то же время он отметил, что Словакия продолжит играть "сильную роль" в ЕС и в НАТО.

Наблюдатели отмечают, что словацкий избиратель проголосовал за Пеллегрини, рассчитывая на определенное успокоение в высших эшелонах власти, ибо, по их словам, наблюдалась некоторая напряженность из-за разницы позиций - прежний президент Словакии Зузана Чапутова, в частности, выступала за поддержку Украины, в то время как премьер Роберт Фицо заявляет о возможности оказания лишь невоенной поддержке Киева.

Избирательная комиссия Словакии ранее в воскресенье официально подтвердила победу Пеллегрини во втором туре президентских выборов.

Согласно окончательным данным, за Пеллегрини отдали голоса 53,12% избирателей, а за его конкурента, представителя либеральной оппозиции Ивана Корчока - 46,88%.

Пеллегрини вступит в должность 15 июня.

Должность президента в Словакии носит в основном церемониальный характер. Однако президент Словакии также обладает правом вето и может применять его в отношении законов, принятых парламентом, ратифицирует международные договоры, является главнокомандующим вооруженными силами, назначает высших судей.