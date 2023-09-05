Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с председателем парламента Словакии Борисом Колларом.
"В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием двусторонних связей, отмечен высокий уровень сотрудничества в области энергетики. В этом контексте как важное событие в развитии наших связей было расценено участие Словакии в проекте "Кольцо солидарности" (STRING)", - сообщает сайт главы государства.
В ходе встречи отмечалось, что делегация Словакии посетит освобожденные от оккупации территории Азербайджана, что создаст хорошую возможность для обстоятельного ознакомления с проводимыми на этих территориях широкомасштабными восстановительными работами. Было отмечено значение проекта Smart village - "Умное село", который будет реализован Словакией в селе Баш Гарвенд Агдамского района.
На встрече также подчеркивалось, что Словакия вносит вклад в развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.
Был затронут вопрос межпарламентского сотрудничества и выражена уверенность, что визит Коллара в Азербайджан будет способствовать расширению сотрудничества в этой сфере.
Н.Аббасова
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