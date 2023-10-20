Байден, обращаясь к нации, заявил, что не намерен направлять американские войска в Украину

Президент США Джо Байден убежден, что Конгресс США должен сделать все возможное, чтобы без пауз продолжать поставки оружия в Украину.

"Конгресс должен обеспечить возможность, чтобы мы могли продолжать поставлять необходимое им оружие без пауз", - сказал Байден в ходе своего обращения к нации.

Также он напомнил, что "с самого начала говорил, что не направит американские войска сражаться в Украину".

Кроме того президент отметил, что США направляют Украине вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой производящие оружие американские компании по всей стране.

"Как и во время Второй мировой войны, мы строим арсенал демократии", - заключил Байден, говоря о производстве американского вооружения.