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Дальнее зарубежье 20.10.2023 09:00

Байден, обращаясь к нации, заявил, что не намерен направлять американские войска в Украину

Президент США Джо Байден убежден, что Конгресс США должен сделать все возможное, чтобы без пауз продолжать поставки оружия в Украину.

"Конгресс должен обеспечить возможность, чтобы мы могли продолжать поставлять необходимое им оружие без пауз", - сказал Байден в ходе своего обращения к нации.

Также он напомнил, что "с самого начала говорил, что не направит американские войска сражаться в Украину".

Кроме того президент отметил, что США направляют Украине вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой производящие оружие американские компании по всей стране.

"Как и во время Второй мировой войны, мы строим арсенал демократии", - заключил Байден, говоря о производстве американского вооружения.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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