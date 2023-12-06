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Дальнее зарубежье 06.12.2023 23:12

Байден призвал Конгресс одобрить помощь Украине

Президент США Джо Байден в среду призвал конгрессменов одобрить пакет дополнительной помощи Украине.

"Это срочный вопрос. Конгресс должен одобрить дополнительную помощь Украине", - сказал Байден, выступая в Белом доме. Он добавил, что конгрессменам следует решить данный вопрос до рождественских праздников.

Он отметил, что Конгресс не должен подарить "самый великолепный подарок для (президента России - ИФ) Путина, на который он только может надеяться".

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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