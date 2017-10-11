Пять российских детей возвращены из Ирака - Кадыров

Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о возвращении на родину семерых российских детей, чьи родители ранее уехали семьями в Ирак, где либо погибли в боевых действиях либо попали в заключение.
"В среду рейсом иракской авиакомпании в Москву вылетел представитель главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Он везёт троих мальчиков и двух сестричек", - написал Р.Кадыров в среду в "Инстаграме".
По его словам, это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдуллаевы, в возрасте от четырёх до шести лет.
"Отец детей погиб, а мать с 4-х месячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью её освобождения. Это исключительно сложный вопрос", - заявил Р.Кадыров.
Кроме этого, отметил он, З.Сабсаби также везёт Фауду и Марьям Алиевых - двух сестер из Дагестана, четырёх месяцев и трёх лет, "родителей которых нет в живых".
"Я ежедневно получаю стандартные, одинакового содержания видеообращения, в которых родственники безучастным голосом просят найти и привезти домой детей, чьи родители погибли в Сирии и Ираке", - сообщил глава Чечни.
"А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в иблисское государство", - пишет он.
"Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию. Конечно, теперь нужно искать и спасать детей. Этим мы будем заниматься, сколько нам даст сил Всевышний Аллах!", - пообещал Р.Кадыров.
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