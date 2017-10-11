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СНГ 11.10.2017 17:01

Пять российских детей возвращены из Ирака - Кадыров

Глава Чеченской республики (ЧР) Рамзан Кадыров сообщил о возвращении на родину семерых российских детей, чьи родители ранее уехали семьями в Ирак, где либо погибли в боевых действиях либо попали в заключение.

"В среду рейсом иракской авиакомпании в Москву вылетел представитель главы ЧР в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатор Зияд Сабсаби. Он везёт троих мальчиков и двух сестричек", - написал Р.Кадыров в среду в "Инстаграме".

По его словам, это уроженцы Чечни Хамзат, Абдуллах и Малик Абдуллаевы, в возрасте от четырёх до шести лет.

"Отец детей погиб, а мать с 4-х месячной девочкой находится в заключении в Ираке. Мы принимаем меры с целью её освобождения. Это исключительно сложный вопрос", - заявил Р.Кадыров.

Кроме этого, отметил он, З.Сабсаби также везёт Фауду и Марьям Алиевых - двух сестер из Дагестана, четырёх месяцев и трёх лет, "родителей которых нет в живых".

"Я ежедневно получаю стандартные, одинакового содержания видеообращения, в которых родственники безучастным голосом просят найти и привезти домой детей, чьи родители погибли в Сирии и Ираке", - сообщил глава Чечни.

"А когда я днём и ночью на весь мир кричал, что это не джихад, умолял сделать, что возможно для предотвращения выезда в Сирию, они не пришли и не сказали, что сыновья готовятся попасть в иблисское государство", - пишет он.

"Наоборот, меня обвиняли в том, что я мешаю уехать в Сирию. Конечно, теперь нужно искать и спасать детей. Этим мы будем заниматься, сколько нам даст сил Всевышний Аллах!", - пообещал Р.Кадыров.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАК, ДЕТИ, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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