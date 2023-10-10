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СНГ 10.10.2023 17:03

Путин отмечает успешную координацию Москвы и Багдада в рамках ОПЕК+ для стабилизации энергорынков

Москва и Багдад успешно координируют работу в рамках ОПЕК+ с целью стабилизировать ситуацию на мировых энергорынках, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани.

"Мы координируем работу в рамках ОПЕК+ - и делаем это весьма успешно - с целью стабилизации ситуации на мировых рынках. В целом нам это удается. И надеюсь, мы так и будем работать дальше", - отметил российский лидер.

Путин констатировал, что энергетика - это ключевое направление взаимодействия между РФ и Ираком. "Наши крупнейшие компании работают в вашей стране, и весьма успешно. Общий объем инвестиций наших компаний составил примерно 19 млрд долларов. И есть перспективы дальнейшего развития нашего взаимодействия. Оно является весьма эффективным в этой сфере", - добавил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ИРАК, ЭНЕРГЕТИКА


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