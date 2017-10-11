Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   2.0087 RUR   0.0293 GBR   2.2435 TRY   0.4588

Цена на нефть

    $/bbl WTI   50.92 Brent   56.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 20° Завтра 13° 19° 13 Окт 12° 19° 14 Окт 13° 19°

СНГ 11.10.2017 19:34

Молдавия заинтересована получить председательство в СНГ в ближайшей перспективе - Додон

Глава Молдавии Игорь Додон, комментируя итоги состоявшегося в Сочи саммита глав государств СНГ, выразил заинтересованность получить председательство в Содружестве.

"Отметил с сожалением, что Молдавия упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году. Выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы. Обширный потенциал нашего сотрудничества с восточными партнёрами не реализован в полном объёме. Убеждён, что Молдавия должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС", - написал И.Додон в среду на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в своём выступлении на саммите в Сочи "отметил важность существования СНГ в интересах всех его участников".

"Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие из нас почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах", - подчеркнул молдавский лидер.

По его словам, "не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдавии зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС".

"Поэтому для нас, существование СНГ и ЕАЭС - это вопрос выживания как полноценного государства. Однако мы от этой идеи не отказываемся, и будем добиваться этого почётного статуса", - написал И.Додон.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СНГ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Президент Молдавии обещает не допустить объединения страны с Румынией Президент Молдавии грозит наказать ослушавшихся военных Молдавия не примет участия в международных военных учениях на Украине - Додон Президент Молдавии выступил за сохранение в Приднестровье базы российских миротворцев Додон утвердил создание гражданского совета при президенте Молдавии Додон обещает, что Молдавия не вступит в НАТО, исключает эскалацию конфликта в Приднестровье

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]