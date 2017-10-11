Молдавия заинтересована получить председательство в СНГ в ближайшей перспективе - Додон

Глава Молдавии Игорь Додон, комментируя итоги состоявшегося в Сочи саммита глав государств СНГ, выразил заинтересованность получить председательство в Содружестве.

"Отметил с сожалением, что Молдавия упустила возможность получить председательство в СНГ в 2017 году. Выразил заинтересованность в получении председательства Молдовы в СНГ в следующие годы. Обширный потенциал нашего сотрудничества с восточными партнёрами не реализован в полном объёме. Убеждён, что Молдавия должна играть более активную роль на постсоветском пространстве, в частности, в рамках СНГ и ЕАЭС", - написал И.Додон в среду на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в своём выступлении на саммите в Сочи "отметил важность существования СНГ в интересах всех его участников".

"Врозь, в полном отрыве друг от друга, нас бы давно, по отдельности, расчленили бы на геополитической дыбе. Это не только метафора, но и реальность наших дней. Многие из нас почувствовали такого рода разрушительные процессы в своих странах", - подчеркнул молдавский лидер.

По его словам, "не только экономическая самодостаточность, но и сама государственность Молдавии зависит от стабильности и положительных процессов в странах СНГ и в ЕАЭС".

"Поэтому для нас, существование СНГ и ЕАЭС - это вопрос выживания как полноценного государства. Однако мы от этой идеи не отказываемся, и будем добиваться этого почётного статуса", - написал И.Додон.