В сенате США критикуют администрацию Трампа за задержку с введением утвержденных санкций против РФ

Затягивание администрацией президента США реализации санкционного пакета в отношении РФ ставит под сомнение ее приверженность подписанному закону о санкциях против России, Ирана и КНДР, считают американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.
"Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в Конгрессе. У них было много времени, чтобы сосредоточить свои усилия на этом", - говорится в распространенном заявлении сенаторов.
"Помимо того, что администрация не сделала ничего к крайнему сроку, похоже, не было предпринято значительных дипломатических усилий совместно с нашими союзниками в Европе, чтобы увеличить давление на Москву. Намерение Конгресса было ясным, и оно отражает позицию подавляющего двухпартийного большинства в пользу закона", - отмечается в сообщении.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ. Закон также предусматривает введение ограничительных мер в отношении Ирана и КНДР.
СМИ сообщали при этом, что американский лидер не уверен, что некоторые положения подписанного им закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР соответствуют американской конституции.
Так, Д.Трамп выражал опасение, что закон может ограничивать полномочия президента, что запрещено конституцией. Кроме того, президент полагает, что санкции могут затруднить взаимодействие США с союзниками.
В администрации Д.Трампа заявляли, что не против введения дополнительных ограничительных мер против России, но не одобряют пункта в утвержденном конгрессом законе, предусматривающего, что президент не сможет отменить санкции против РФ без одобрения конгрессменов. Именно это в Белом доме и считают неправомерным ограничением полномочий президента.
Позиция ПАСЕ по отношению к Азербайджану носит предвзятый характер – помощник президента
Армения за минувшие сутки подвергла снайперскому обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Принятие ПАСЕ документов в отношении Баку заставляет Азербайджан пересмотреть свои отношения с Советом Европы – помощник президента
Инвестиции BP и ее партнеров по проектам в Азербайджане превысили $67 млрд – региональный президент
Азербайджан готов и далее вносить вклад в стабилизацию цен на нефть - Минэнерго
Население Азербайджана в январе-сентябре увеличило расходы на покупку потребительских товаров на 2%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $310
Нью-йоркский винодел создал вино covfefe в честь Трампа
Мировые расходы на лечение связанных с ожирением болезней достигнут $1,2 трлн к 2025 г. - эксперты
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Европейские эксперты: эффективные реформы, проводимые Азербайджаном в судебной системе, могут служить примером для многих стран
О вкладе азербайджанцев – участников антифашистского Сопротивления рассказали в РИКЦ в Баку
Компания Bakcell была названа «Лучшей по итогам тестирования» (Best in Test) мобильной сетью в Азербайджане
Российский космонавт Сергей Рыжиков и бакинская молодежь: откровенная встреча. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»