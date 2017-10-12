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Дальнее зарубежье 12.10.2017 10:14

В сенате США критикуют администрацию Трампа за задержку с введением утвержденных санкций против РФ

Затягивание администрацией президента США реализации санкционного пакета в отношении РФ ставит под сомнение ее приверженность подписанному закону о санкциях против России, Ирана и КНДР, считают американские сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.

"Задержка ставит под сомнение приверженность администрации Трампа закону о санкциях, который был подписан более двух месяцев назад после нескольких месяцев публичных дебатов и переговоров в Конгрессе. У них было много времени, чтобы сосредоточить свои усилия на этом", - говорится в распространенном заявлении сенаторов.

"Помимо того, что администрация не сделала ничего к крайнему сроку, похоже, не было предпринято значительных дипломатических усилий совместно с нашими союзниками в Европе, чтобы увеличить давление на Москву. Намерение Конгресса было ясным, и оно отражает позицию подавляющего двухпартийного большинства в пользу закона", - отмечается в сообщении.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях в отношении РФ. Закон также предусматривает введение ограничительных мер в отношении Ирана и КНДР.

СМИ сообщали при этом, что американский лидер не уверен, что некоторые положения подписанного им закона о санкциях против РФ, Ирана и КНДР соответствуют американской конституции.

Так, Д.Трамп выражал опасение, что закон может ограничивать полномочия президента, что запрещено конституцией. Кроме того, президент полагает, что санкции могут затруднить взаимодействие США с союзниками.

В администрации Д.Трампа заявляли, что не против введения дополнительных ограничительных мер против России, но не одобряют пункта в утвержденном конгрессом законе, предусматривающего, что президент не сможет отменить санкции против РФ без одобрения конгрессменов. Именно это в Белом доме и считают неправомерным ограничением полномочий президента.

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Тэги: США, СЕНАТОРЫ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]