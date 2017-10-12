В Барселоне прошла демонстрация в поддержку автономии Каталонии в составе Испании

Тысячи людей вышли в четверг на улицы Барселоны в знак поддержки сохранения автономной Каталонии в составе Испании, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс (АП).

Участники демонстрации прошли по центральным улицам города, скандируя общий лозунг: "Каталонии - да, Испании - тоже да". В руках они несли как каталонские, так и испанские флаги.

Лица некоторых митингующих были разрисованы в красно-желтые цвета, соответствующие цветам флагов.

В толпе также раздавались такие лозунги: "Да здравствует Испания", и "Я - испанец".

Кроме того, отмечает АП, ряд участников демонстрации выкрикивали лозунги с критикой в адрес каталонских властей, в том числе главы регионального правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.

В четверг по всей Испании проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Национальному дню Испании.

Накануне премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от К.Пучдемона объяснить, провозгласила ли Каталония независимость или нет. На разъяснение позиции испанский премьер отвел лидеру Каталонии пять дней.

Ранее на странице Женералитета (исполнительной власти) Каталонии в "Твиттере" появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии К.Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и еще 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.

Однако до этого во вторник К.Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.