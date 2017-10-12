Пресс-релиз

30 октября 2017 года (начало – в 16:00 часов) в Российском информационно-культурном центре в Баку (адрес: проспект Ходжалы, 20) состоится открытие выставки молодого азербайджанского писателя и фотографа Рустама Гусейнова. Она расскажет о Пермском крае – его культуре, истории, современной жизни, как их увидел фотограф – участник краткосрочной ознакомительной поездки в Россию в рамках проекта Россотрудничества «Новое поколение».

Выставка будет проходить до 10 ноября. Вход свободный.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected].

Пресс-служба Российского информационно-культурного центра в Баку