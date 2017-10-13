Главы МИД Ирана и Франции заявили о важности придерживаться соглашения по иранской ядерной программе - СМИ

Главы МИД Ирана Джавад Зариф и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан ходе телефонного разговора подтвердили необходимость приверженности всех сторон Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщает в пятницу агентство "Тасним".

По данным агентства, глава МИД Франции в свою очередь отметил, что Иран должен извлечь экономические выгоды из СВДП.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению по программе развития мирного атома в Иране - к СВПД.

План предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США Дональд Трамп намерен в пятницу объявить о своей стратегии по решению иранской ядерной проблемы.

Со своей стороны "Уолл-стрит джорнэл" писала, что Д.Трамп, как ожидается, объявит в пятницу, что он не будет подтверждать выполнение Ираном ядерного соглашения.

Если президент США придет к выводу о несоответствии СВПД американским интересам, то вопрос о будущем этого соглашения автоматически поступит на рассмотрение конгресса. В течение 60 суток конгрессмены должны принять решение о возможном возобновлении санкций против Ирана, которые были приостановлены после подписания СВПД.