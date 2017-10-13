В регионах продолжается проект «Школа обучения» для людей с ограниченными возможностями слуха и речи

Стартовал второй этап проекта «Школа обучения», осуществляемого в регионах страны оператором Nar совместно с «Академией успеха». В районе Гёйгёль занятия в рамках «Школы обучения» проходят с участием опытных специалистов и профессионального психолога. Участники проекта посетят курсы по ремонту смартфонов, а также курсы обучения портных и парикмахеров. Данный проект, являющийся первой подобной инициативой, осуществляемой в регионах страны, был реализован при поддержке органов местной исполнительной власти, а также регионального центра Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

«Школа обучения» – это проект, осуществляемый оператором Nar с целью обеспечения успешной интеграции молодых людей с ограниченными физическими возможностями в общество. В рамках проекта, более 20-ти жителей Гёйгёль и близлежащих районов в течение двух недель будут принимать участие в профессиональных тренингах по трем основным направлениям. Следует отметить, что планируется осуществление проекта «Школа обучения» в районах страны на постоянной основе.

Напомним, что первая «Школа обучения» была проведена в городе Баку с участием 75-ти молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Основной целью данного проекта, осуществляемого совершенно безвозмездно по инициативе Nar, является повышение уровня знаний и навыков молодых людей с ограниченными физическими возможностями, оказание им помощи в развитии их будущей карьеры, а также предоставление моральной и психологической поддержки для более успешной интеграции в общество. Организаторы проекта продолжают следить за карьерным развитием выпускников «Школы обучения» и помогают им в трудоустройстве. Осуществление данного проекта в регионах было начато с района Загатала.

Уже более трех лет, Nar, в рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), предпринимает различные шаги, направленные на интеграцию в общество граждан Азербайджана с ограниченными физическими возможностями. Мобильный оператор, стал настоящим примером для местной бизнес среды, обеспечив рабочими местами 11 человек с ограниченными возможностями общения, которые по сей день являются его сотрудниками. Оператор продолжит осуществление и развитие подобных социальных проектов и других похожих инициатив в будущем.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.