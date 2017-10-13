Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова

12 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в Образовательном комплексе «школа-лицей» Бакинского Славянского университета его учащимся о творчестве советского и российского художника, уроженца города Баку Александра Тихомирова рассказал научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев.