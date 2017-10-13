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13.10.2017 16:02

Бакинские школьники познакомились с творчеством Александра Тихомирова

12 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в Образовательном комплексе «школа-лицей» Бакинского Славянского университета его учащимся о творчестве советского и российского художника, уроженца города Баку Александра Тихомирова рассказал научный сотрудник Национального музея истории Азербайджана Фуад Агаев.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]