"Боинг 737", в кабине которого произошло задымление, сел во "Внуково" - источник

Пассажирский самолет, летевший из Москвы в Сургут, благополучно приземлился в аэропорту "Внуково", сообщил в воскресенье "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Самолет успешно сел во Внуково, никакой дополнительной помощи не потребовалось", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что "Боинг 737", летевший из Москвы в Сургут, возвращается во "Внуково" из-за задымления в кабине.