Курс манат/ доллару на 17 октября - 1,7003 манат/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 17 октября сохранил на уровне 1,7003 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Н.Аббасова
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