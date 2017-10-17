Русский музей требует вернуть Торопецкую икону, отданную в 2009 году на временное хранение в подмосковный поселок

Торопецкая икона должна вернуться в Русский музей, считает директор хранилища Владимир Гусев.
"Предлагаем вернуть икону в коллекцию музея. Она находится в музейном фонде", - сказал В.Гусев журналистам в Петербурге.
Он добавил, что у него "есть не очень большая надежда", что музей сможет вернуть икону, но пока никакой реакции со стороны фонда "Иваново дело" (инициатор перемещения иконы - ИФ) нет.
"Я написал письмо в прокуратуру Петербурга с этим же требованием, приложил обращение к прессе и справку об иконе", - рассказал В.Гусев.
Директор Русского музея поставил себе в вину передачу Торопецкой иконы в 2009 году на временное хранение в подмосковный посёлок. "Я ошибся. Я настоял, что икона вернется. Ведь есть гарантия министерства культуры. Но икона была изъята без объяснения причин", - сказал В.Гусев.
Он также добавил, что музей считает возможным после возвращения иконы в учреждение при согласии Минкультуры рассмотреть вопрос о передаче иконы на долговременное хранение в храм Корсунско-Богородицкого собора города Торопец Тверской области, из которой она была изъята после Революции.
"Я считаю, что возможно. Но мнения могут разделиться. Возможно, будем спорить", - сказал В.Гусев.
Фонд "Иваново дело" бизнесмена Сергея Шмакова в 2009 году инициировал передачу иконы Торопецкой Богоматери из фондов Русского музея в храм Александра Невского подмосковного коттеджного поселка Княжье озеро. Предполагалось, что здесь она пробудет один год на временном хранении, затем срок был продлен, а в 2011 году губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что икону поместят в одноименный монастырь, где она находилась ранее, после окончания в нем реставрационных работ.
Вместе с тем, в октябре 2017 года во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика Грабаря, в ведении которого теперь находится икона, "Интерфаксу" заявили, что её не планируют передавать в монастырь Торопца.
"Икона по-прежнему находится в отдельном пределе храма Александра Невского, помещена в специальную камеру. У нас нет сведений о том, что ее планируют передать Торопецкому монастырю", - сказали в учреждении.
Богоматерь Одигитрия, которую называют иногда Эфесской, Полоцкой, Корсунской или Торопецкой была одной из самых старых икон в собрании Русского музея. Одни ученые датируют ее XII веком и приписывают византийскому мастеру, другие - началом XIV века и считают, что ее написал псковский мастер.
Название происходит от города Торопец в Тверской области, где расположен Свято-Тихоновский женский монастырь. По некоторым преданиям, Божия матерь не раз оказывала помощь защитникам города через Корсунскую икону в 1611 году во время нашествия польского войска под предводительством Льва Сапеги. Чудотворный образ, верят многие, спасал город во время войны с Наполеоном, от эпидемий 1831, 1853 и 1898 годо
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