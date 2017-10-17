Иностранные атташе в Баку посетили военную базу ВВС Азербайджана

Военные атташе ряда аккредитованных в Азербайджане иностранных посольств посетили во вторник авиабазу ВВС республики, сообщает пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

«17 октября военные атташе посольств зарубежных стран, аккредитованных в нашей стране, посетили базу Военно-воздушных сил», - говорится в сообщении.

На авиабазе гости ознакомились с созданными для личного состава условиями, побывали в солдатских столовых, казармах и учебных помещениях.

«Ознакомившись с авиационными средствами, имеющимися на вооружении, гости посетили занятия по боевой подготовке личного состава. Военные атташе пообедали в офицерской столовой и выразили удовлетворение созданными служебными и бытовыми условиями в воинской части, боевой подготовкой и уровнем обучения», - сообщает Минобороны.

Р.Бабаев