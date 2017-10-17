Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек

Не менее 41 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших центральный и северный районы Португалии, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на данные португальских властей.
Ранее сообщалось о 36 погибших, а также о 62 пострадавших. При этом 15 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.
СМИ также сообщали, что еще семь человек числятся пропавшими без вести.
Ситуация с лесными пожарами, которые, как правило, охватывают некоторые части Португалии ежегодно летом, обострилась 15 октября из-за высоких температур и сильных ветров
Распад СССР: выиграл только Азербайджан – Затулин
Президент Алиев принял главу МИД Польши
Банки-агенты АИФ в 2006-2017гг выдали кредитов на 880 млн манатов, за последнюю неделю – почти на 3 млн манатов
Азербайджанский Expressbank увеличил за 9 месяцев активы на 3%
АО «Мелиорация и водное хозяйство» планирует реконструкцию Верхне-Ширванского канала
Азербайджанский ковер считается феноменом среди мировых специалистов – министр культуры и туризма
В Азербайджане создается Центр социальной адаптации для бывших заключенных
В Федерации фигурного катания надеются, что российские спортсмены без проблем получат визы США для участия в этапе Гран-При в Лейк-Плэсиде
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Руководство Армении пытается политически меня уничтожить, похищая из Швеции мою дочь – армянский правозащитник
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
Nar представил мобильное приложение TaxFree
Компания Nobel Oil удостоена статуса «Прозрачный Налоговый Партнер»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов