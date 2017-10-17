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Дальнее зарубежье 17.10.2017 22:15

Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек

Не менее 41 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших центральный и северный районы Португалии, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на данные португальских властей.

Ранее сообщалось о 36 погибших, а также о 62 пострадавших. При этом 15 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

СМИ также сообщали, что еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Ситуация с лесными пожарами, которые, как правило, охватывают некоторые части Португалии ежегодно летом, обострилась 15 октября из-за высоких температур и сильных ветров

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]