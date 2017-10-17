Число жертв лесных пожаров в Португалии превысило 40 человек

Не менее 41 человека стали жертвами лесных пожаров, охвативших центральный и северный районы Португалии, сообщили во вторник западные СМИ со ссылкой на данные португальских властей.

Ранее сообщалось о 36 погибших, а также о 62 пострадавших. При этом 15 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

СМИ также сообщали, что еще семь человек числятся пропавшими без вести.

Ситуация с лесными пожарами, которые, как правило, охватывают некоторые части Португалии ежегодно летом, обострилась 15 октября из-за высоких температур и сильных ветров