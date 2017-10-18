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СНГ 18.10.2017 09:54

Бердымухамедов сравнил гольф с древней игрой туркмен и рассказал о его пользе для здоровья

В Ашхабаде в минувший вторник при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова открыли первый в стране гольф-клуб, сообщает Государственное информагентство.

Во время церемонии Г.Бердымухамедов нанес клюшкой символический первый удар по мячу. "При первом же ударе глава государства пробил 75 метров, несмотря на порывы встречного ветра скоростью 14 метров в секунду, что свидетельствует об отличной физической подготовке лидера нации. Это достаточно высокий результат, учитывая, что он впервые опробовал удар в гольфе", - отметило агентство.

Как сказал глава государства, еще в глубокой древности туркмены состязались в напоминающей гольф игре чилик, "которая воспитывает ловкость и быстроту реакции, внимательность, энергичность и решительность, придает физическую силу".

"Широко распространенный в мире гольф положительно влияет и на здоровье человека, - продолжил Г.Бердымухамедов. - Наряду с физической закалкой, он способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, депрессии, укрепляет сознание и спортивные навыки. Многолетние научные исследования подтверждают важную роль гольфа в увеличении продолжительности жизни человека".

Как подчеркнул президент Туркменистана, гольф развивает координацию движения и выдержку, дисциплинирует, способствует концентрации внимания, а также закаливанию организма, так как предусматривает длительное пребывание на свежем воздухе. Кроме того, гольф дает человеку возможность стать ближе к природе, так как тренировки и состязания проходят на специальных полях, создаваемых в гармонии с окружающей средой, добавил он.

Президент Туркменистана выразил уверенность, что новый объект превратится в популярное место для увлекательных прогулок, активных тренировок и культурного отдыха.

"Наша задача - представить страну мировому сообществу и по гольф-спорту", - сказал глава государства, подчеркнув, что в достижении данной цели рассчитывает на молодежь: "Для физически и духовно здорового поколения нет ничего невозможного, нет планки, которая не будет взята!".

Гольф-клуб, занимающий вместе с полями свыше 70 гектаров, построен в юго-западной части столицы Туркменистана, рядом с отелем "Йылдыз".

Отметив наличие благоприятных перспектив для развития гольфа в стране, глава государства поручил председателю Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана построить еще один гольф-клуб в Национальной туристической зоне "Аваза" с учетом специфики морского курорта.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГОЛЬФ


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