Зарплата торгпредов Азербайджана за рубежом составит 90% от зарплаты посла

Кабинет министров Азербайджана утвердил правила социального обеспечения торговых представителей и сотрудников аппарата, осуществляющих деятельность при посольствах и консульствах Азербайджана за рубежом.

Согласно правилам заработная плата торгового представителя осуществляющего свою деятельность при посольствах и консульствах Азербайджана определена в размере 90% и 85% от зарплаты посла и консула соответственно. Кроме этого, после назначения на должность торгпреду и сотрудникам аппарата выплачивается единовременное пособие в размере 50% от заработной платы.

Торгпред, сотрудники аппарата и члены их семей, проживающие с ними за рубежом, обеспечиваются полисом медицинского страхования за счет государственных средств.

Решением кабмина определены размеры арендуемой жилплощади, арендная выплата которой будет осуществляться за счет государственных средств.

Кроме того, за каждого члена семьи торгового представителя и сотрудника торгпредства, посещающего учебное заведение, будут осуществляться ежемесячная выплата в размере не более $700.

Б.Рустамбеков