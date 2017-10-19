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Дальнее зарубежье 19.10.2017 12:51

В Вашингтоне выступили за признание Израиля со стороны Палестинской администрации

Палестинская национальная администрация должна признать Израиль, а также выполнить ряд других требований, в том числе разоружить террористов, говорится в заявлении спецпредставителя президента США по международным переговорам Джейсона Гринблатта, распространенном в четверг.

"Любая Палестинская администрация должна прямо и открыто заявить о том, что она придерживается принципа отказа от насилия, признает Израиль и все предыдущие договоренности и обязательства между сторонами, в том числе относительно разоружения террористов, и настроена на проведение мирных переговоров", - отмечается в документе.

"Если движение ХАМАС намерено играть какую-либо роль в Палестинской администрации, то оно должно выполнить простые требования", - подчеркнул Дж.Гринблатт.

На прошлой неделе в Каире было подписано соглашение о примирении между палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС. Власти Израиля потребовали от ХАМАС отказаться от террористических методов и признать государство Израиль в соответствии с условиями "ближневосточного квартета" (США, РФ, ЕС и ООН).

Кроме этого, кабинет безопасности Израиля считает необходимым, чтобы ХАМАС разоружился, вернул Израилю израильских граждан, удерживаемых в секторе Газа, а также тела погибших израильских военных.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]