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СНГ 19.10.2017 13:42

МВД Украины насчитало 700 митингующих у стен украинского парламента

В акции протеста возле здания Верховной Рады Украины, по данным полиции, принимают участие около 700 человек.

"По состоянию на 11:00 в мероприятиях у Рады участвует около 700 лиц", - сказано в сообщении МВД Украины в микроблоге Твиттер в четверг.

Как сообщалось, 17 октября ряд политических партий и общественных организаций начали у Верховной Рады акцию "Большая политическая реформа". Они требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, АКЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]