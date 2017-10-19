МВД Украины насчитало 700 митингующих у стен украинского парламента

В акции протеста возле здания Верховной Рады Украины, по данным полиции, принимают участие около 700 человек.
"По состоянию на 11:00 в мероприятиях у Рады участвует около 700 лиц", - сказано в сообщении МВД Украины в микроблоге Твиттер в четверг.
Как сообщалось, 17 октября ряд политических партий и общественных организаций начали у Верховной Рады акцию "Большая политическая реформа". Они требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства.
В МИД РФ поддержали палестинское единство
Россия денонсирует соглашение полувековой давности с Пакистаном об отмене консульских сборов за визы
Правительство Испании намерено лишить полномочий власти Каталонии
Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-августе увеличился на 25%
АзРусТранс планирует наладить поставки зерновых и пиломатериалов в Турцию
Азербайджанский BSW увеличил в январе-сентябре активы на 0,4%
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД
Полиция Азербайджана задержала подозреваемого в краже 9 лет назад сейфа с $200 тыс.
Происходящие в политике антиазербайджанские процессы повторяются теперь и в спорте – помощник президента Азербайджана
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
Башкирская фотохудожница Светлана Комкова: «Ты меня зовешь, Азербайджан!»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов