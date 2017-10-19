МВД Украины насчитало 700 митингующих у стен украинского парламента

В акции протеста возле здания Верховной Рады Украины, по данным полиции, принимают участие около 700 человек.

"По состоянию на 11:00 в мероприятиях у Рады участвует около 700 лиц", - сказано в сообщении МВД Украины в микроблоге Твиттер в четверг.

Как сообщалось, 17 октября ряд политических партий и общественных организаций начали у Верховной Рады акцию "Большая политическая реформа". Они требуют от депутатов проголосовать за создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и реформу избирательного законодательства.