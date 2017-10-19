ВБ: рост ВВП Азербайджана в 2018-2019гг ускорится до 1,5%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует ускорение в 2018-2019гг темпов экономического роста Азербайджана до 1,5%.
Согласно прогнозам, опубликованным на сайте банка, в 2017 году спад ВВП Азербайджана составит 1,4%.
В 2018 году экономический рост составит 0,9%, в 2019г – 1,5%.
"Ожидается, что восстановление экономики будет хрупким, связанным с рядом рисков. Непосредственная задача для правительства Азербайджана - обеспечение макроэкономической стабильности для поддержки экономического роста. Это включает в себя стабилизацию ситуации в банковском секторе, роста кредитования, улучшение бизнес-среды, дальнейшая диверсификация ненефтяного сектора", - отмечает банк.
Согласно прогнозам ВБ, рост АПК в 2017г составит 2,7%, в 2018-2019гг – по 2,8% в год. В промышленности в текущем году спад составит 2,7%, в 2018 году – 0,1%, рост в 2019г – 0,7%. В сфере услуг в 2017 году рост ожидается на уровне 0,7%, в 2018г – 2,4%, в 2019г – 2,8%.
В ВБ среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2017 году прогнозируют на уровне 11,2%. В 2018 году темпы инфляции замедлятся до 5%, в 2019г – до 4,9%.
Профицит счета текущих операций платежного баланса по итогам 2017 года прогнозируется на уровне 3,5% ВВП, в 2018г – 4,5% ВВП, в 2019г – 3,9% ВВП.
По оценкам ВБ прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Азербайджана в 2017г составят 2,8% ВВП, в 2018г – 2,6% ВВП, в 2019г – 2,4% ВВП.
Правительство Азербайджана в 2017 году прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.
В 2016 год спад ВВП Азербайджана составил 3,1%, инфляция – 12,4%.
А.Азизов
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