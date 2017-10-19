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Дальнее зарубежье 19.10.2017 21:16

Путин: Трамп не нуждается в советах для утверждения своего лидерства в США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп не нуждается в его советах, поскольку прошел через выборы и честно победил на них.

"Трампа избрал американский народ. Хотя бы поэтому к нему нужно проявлять уважение, даже если мы не согласны с какими-то из его позиций", - заявил В.Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Д.Трамп не нуждается ни в каких советах: для того, чтобы быть избранным, даже не обладая опытом административной работы, нужно обладать определенным талантом, чтобы пройти через горнило выборов, и он это сделал. Он победил честно", - подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос, какой бы совет он дал Д.Трампу, чтобы утвердить свое лидерство в переходный период.

В.Путин посетовал на то, что к Д.Трампу проявляют неуважение внутри страны. "Это прискорбная негативная составляющая американской системы. Можно спорить, но нельзя проявлять неуважение. Даже не к нему лично, а к тем людям, которые за него проголосовали", - заключил В.Путин.

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Тэги: ПУТИН, ТРАМП


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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