Железная дорога БТК станет самым коротким путем между Европой и Азией – президент Азербайджана

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) станет самым коротким путем между Европой и Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Железная дорога БТК, официальное открытие которой состоится вскоре, станет самым коротким путем между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает значительные инвестиции в создание транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. Эти коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии", - сказал И.Алиев в пятницу, выступая на саммите D8 в Стамбуле.
По его словам, по инициативе Азербайджана в настоящее время реализуется проект "Южный газовый коридор", который является одним из самых крупных инфраструктурных проектов. "Газопровод TANAP, являющийся частью ЮГК, будет в 2018 году введен в эксплуатацию", - подчеркнул президент.
И.Алиев добавил, что в 2004-2017гг экономика Азербайджана выросла в 3 раза, уровень бедности сократился до 5%, в республике в этот период было создано около 2 млн рабочих мест. "Наши валютные резервы эквивалентны ВВП Азербайджана, внешний долг ниже 20% ВВП. Экономические успехи Азербайджана отмечаются со стороны международных организаций", - отметил он.
Как сообщалось ранее, официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября 2017 года.
Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.
Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
А.Азизов
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