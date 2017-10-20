Железная дорога БТК станет самым коротким путем между Европой и Азией – президент Азербайджана

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) станет самым коротким путем между Европой и Азией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Железная дорога БТК, официальное открытие которой состоится вскоре, станет самым коротким путем между Европой и Азией. Азербайджан вкладывает значительные инвестиции в создание транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг. Эти коридоры откроют новые возможности для экономического развития Евразии", - сказал И.Алиев в пятницу, выступая на саммите D8 в Стамбуле.

По его словам, по инициативе Азербайджана в настоящее время реализуется проект "Южный газовый коридор", который является одним из самых крупных инфраструктурных проектов. "Газопровод TANAP, являющийся частью ЮГК, будет в 2018 году введен в эксплуатацию", - подчеркнул президент.

И.Алиев добавил, что в 2004-2017гг экономика Азербайджана выросла в 3 раза, уровень бедности сократился до 5%, в республике в этот период было создано около 2 млн рабочих мест. "Наши валютные резервы эквивалентны ВВП Азербайджана, внешний долг ниже 20% ВВП. Экономические успехи Азербайджана отмечаются со стороны международных организаций", - отметил он.

Как сообщалось ранее, официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоится 30 октября 2017 года.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 февраля 2007 года подписали межправительственное соглашение о создании железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Проект включает строительство железной дороги Карс-Ахалкалаки протяженностью 98 км, из которых 68 км пройдет по территории Турции, 30 км – Грузии, а также реконструкцию в Грузии 183-километрового участка Ахалкалаки-Тбилиси. Строительство грузинской части финансируется Азербайджаном, выделившим Грузии два льготных кредита на общую сумму $775 млн.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

А.Азизов