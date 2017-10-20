США хотят извлечь военную и политическую выгоду, признав факт применения химоружия террористами в Сирии - глава комитета по обороне Совета Федерации

Признав наличие химоружия у террористов в Сирии, США , возможно, хотят усилить военное присутствие в САР для свержения "режима Асада" либо присоединиться к успехам операции российских военных, считает глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"Возможно, публичным признанием США хотят обосновать усиление своего военного присутствия в Сирии, где под видом борьбы с нарушившими все возможные правовые и моральные нормы игиловцами и джебхатовцами будут массированно уничтожать режим Башара Асада, истребляя при этом не только правительственные войска, но и мирных жителей", - цитирует В.Бондарева его пресс-служба .

По его словам, общеизвестно, что применение химического оружия противоречит нормам международного права, "поэтому "обнаружение" такого факта развязывает руки коалиции во главе с США". Как считает сенатор, события могут развиваться как по позитивному, так и по негативному сценарию.

"Не следует сбрасывать со счетов вероятность стратегического характера такого заявления. Операция по ликвидации террористов в Сирии, которую ведут российские войска, близится к завершению. Наша победа не за горами. И антитеррористической коалиции под руководством американцев захочется присоединиться к успеху, воспользоваться его плодами. История знает подобные случаи", - считает В.Бондарев.

По его словам, именно так поступили американские союзники в ходе Второй мировой войны, открыв второй фронт тогда, когда СССР уже демонстрировал явное преимущество, а капитуляция нацистов была делом времени.