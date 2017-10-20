США хотят извлечь военную и политическую выгоду, признав факт применения химоружия террористами в Сирии - глава комитета по обороне Совета Федерации

Признав наличие химоружия у террористов в Сирии, США , возможно, хотят усилить военное присутствие в САР для свержения "режима Асада" либо присоединиться к успехам операции российских военных, считает глава Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Возможно, публичным признанием США хотят обосновать усиление своего военного присутствия в Сирии, где под видом борьбы с нарушившими все возможные правовые и моральные нормы игиловцами и джебхатовцами будут массированно уничтожать режим Башара Асада, истребляя при этом не только правительственные войска, но и мирных жителей", - цитирует В.Бондарева его пресс-служба .
По его словам, общеизвестно, что применение химического оружия противоречит нормам международного права, "поэтому "обнаружение" такого факта развязывает руки коалиции во главе с США". Как считает сенатор, события могут развиваться как по позитивному, так и по негативному сценарию.
"Не следует сбрасывать со счетов вероятность стратегического характера такого заявления. Операция по ликвидации террористов в Сирии, которую ведут российские войска, близится к завершению. Наша победа не за горами. И антитеррористической коалиции под руководством американцев захочется присоединиться к успеху, воспользоваться его плодами. История знает подобные случаи", - считает В.Бондарев.
По его словам, именно так поступили американские союзники в ходе Второй мировой войны, открыв второй фронт тогда, когда СССР уже демонстрировал явное преимущество, а капитуляция нацистов была делом времени.
Поставки томатов из Турции могут начаться в ноябре-декабре - Минсельхоз РФ
Заседание Межправкомиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Литва пройдет в конце октября в Вильнюсе
Баку и Мехико будут сотрудничать в сферах образования, науки, культуры и спорта
Азербайджан и Украина в середине ноября проведут очередное заседание МПК по экономсотрудничеству
В Азербайджане будет построен завод по производству инфузионных и инъекционных растворов за $17 млн
Бакинское транспортное агентство заплатит около 5 млн манат за нанесение дорожных разметок в столице
Правительство Азербайджана в 2018г выделит 20,5 млн манатов на изготовление биометрических удостоверений
Более 9 тыс. преступлений совершено в Баку за 9 месяцев 2017 года
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов