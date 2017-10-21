Багдад не устанавливает временных ограничений на начало диалога с Эрбилем - представитель иракского премьера

Иракское правительство готово вести переговоры с руководством Иракского Курдистана основываясь на принципах территориальной целостности Ирака, сообщил в субботу на пресс-конференции представитель иракского премьера Саад Адиси.

"Иракское правительство не устанавливает каких-либо временных сроков для приема курдской делегации на переговорах с Багдадом. Дверь для диалога остается всегда открытой для любой переговорной группы или лица", - сообщил он.

В то же время С.Адиси отметил: "Переговоры с Багдадом будут проходить на условиях соблюдения территориальной целостности Ирака, передачи контроля над КПП (контрольно-пропускными пунктами - ИФ), аэропортами и объектами национального достояния. Формирования пешмерга, курдские силы безопасности и правоохранительные органы на спорных территориях должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы идти вразрез с конституцией".

"Переговоры по референдуму (о самоопределении Курдистана) и его результатам проводиться не будут. Иракское правительство напоминает о вердикте суда, аннулировавшего результаты референдума", - подчеркнул представитель главы иракского правительства.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о самоопределении, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Ирака. Официальные власти Багдада не признали результаты референдума и настаивают на территориальной целостности страны.