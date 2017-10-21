Всех посетителей и сотрудников одного из крупнейших торговых центров Екатеринбурга "Гринвич" эвакуируют из здания, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из сотрудников центра.
"Эвакуация началась около получаса назад", - отметил собеседник агентства, не уточнив причины эвакуации.
Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позже.
В субботу днем, по данным очевидцев, также были эвакуированы люди из здания мэрии Екатеринбурга.
В.Горелых подтвердил агентству, что в правоохранительные структуры Свердловской области поступило несколько анонимных сообщений, содержащих информацию о возможном минировании четырех различных учреждений на территории Екатеринбурга и области.
Он также сообщил, по всем сообщениям проведена проверка, ничего опасного не обнаружено.
В.Горелых добавил, что случай с "Гринвичем" не связан с предыдущими инцидентами, по которым проводилась проверка.
Латвийские военные фиксируют корабли ВМФ России вблизи от границы своих территориальных вод
Армения за сутки более 120 раз нарушила режим прекращения огня - Минобороны Азербайджана
В Грозный из Сирии скоро доставят семь женщин и 14 детей, сообщает Кадыров
Страны ОПЕК+ в сентябре выполнили соглашение на 120% - министерский комитет
Пекин призвал ЕС отказаться от антидемпинговых мер в отношении китайских электровелосипедов
Скорость принятия решения о допуске турецких томатов будет зависеть от снятия Турцией аналогичных барьеров для с/х продукции из РФ
Турция частично восстановила зарубежный турпоток, но показатели еще ниже 2014 г. - эксперт
ДТП под Челябинском унесло жизни пяти человек, еще один ранен
Летевший в Баку самолет вернулся в аэропорт Астаны из-за проблем с навигационным оборудованием
Силы МЧС устраняют последствия ливневых дождей на юге Азербайджана
SOCAR займется газификацией поселка Лахыч
Azeravtoyol получит из госбюджета 3 млн манат на строительство автотодороги Демирчи-Лахыч
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
Интервью Президента нотариальной палаты Республики Татарстан Ольги Ильиничны Гришиной
В Украине прошел концерт классической музыки, посвященный Дню Независимости Азербайджана
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов: день четвёртый. Фоторепортаж
Азербайджан присоединился к кампании против рака груди, которой в этом году исполняется 25 лет
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов