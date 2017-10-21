Всех посетителей и сотрудников одного из крупнейших торговых центров Екатеринбурга "Гринвич" эвакуируют из здания, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" один из сотрудников центра.

"Эвакуация началась около получаса назад", - отметил собеседник агентства, не уточнив причины эвакуации.

Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых обещал прокомментировать ситуацию позже.

В субботу днем, по данным очевидцев, также были эвакуированы люди из здания мэрии Екатеринбурга.

В.Горелых подтвердил агентству, что в правоохранительные структуры Свердловской области поступило несколько анонимных сообщений, содержащих информацию о возможном минировании четырех различных учреждений на территории Екатеринбурга и области.

Он также сообщил, по всем сообщениям проведена проверка, ничего опасного не обнаружено.

В.Горелых добавил, что случай с "Гринвичем" не связан с предыдущими инцидентами, по которым проводилась проверка.