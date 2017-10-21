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Регион 21.10.2017 20:45

Победу на пост мэра Тбилиси одержал Каха Каладзе - данные экзит-полла

Выборы в органы местного самоуправления завершились в субботу в Грузии, в течение ближайших часов станут известны имена более 2 тысяч членов муниципальных собраний (Сакребуло) и 64 мэров.

Между тем согласно проведенного по заказу телекомпании "Рустави 2" экзит-поллу на 75 избирательных участках в Тбилиси на 18 часов американской компанией "Эдисон Рисерч" победу на выборах в мэры столицы Грузии одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, получивший - 54% голосов избирателей, на втором месте кандидат от бывшей партии власти "Единое национальное движение" Заал Удумашвили - 15% голосов и на третьем независимый кандидат Алеко Элисашвили, получивший - 14% голосов избирателей.

По информации ЦИК Грузии, грубых нарушений в ходе избирательного процесса не было. Первые итоги выборов ЦИК обнародует в течение ближайших часов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЫБОРЫ, ЭКЗИТ, ПОЛЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]