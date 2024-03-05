В правящей партии «Грузинская мечта» надеются получить конституционное большинство в будущем парламенте

Правящая партия "Грузинская мечта" на предстоящих в октябре парламентских выборах получит, согласно рейтингам, 60% голосов избирателей, а ближайший ее оппонент - оппозиционная партия "Единое национальное движение" - 18%, заявил во вторник журналистам премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Мы можем получить в парламенте конституционное большинство. Наша задача - сохранить и увеличить эту поддержку избирателей", - сказал Кобахидзе, который до начала февраля занимал пост председателя партии "Грузинская мечта".
Он отметил, что в выборах будут участвовать и другие оппозиционные партии, но они вряд ли преодолеют 5%-й проходной барьер.
Между тем по рейтингам, проведенным оппозиционными партиями, оппозиция на выборах в октябре наберет не менее 60% голосов.
Лидер "Единого национального движения", находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили через соцсети обратился к лидерам оппозиционных партий с призывом объединиться в один предвыборный блок, чтобы добиться убедительной победы.
Этот призыв Саакашвили пока не нашел позитивного отклика со стороны лидеров оппозиционных партий.
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