Парламент Грузии отказался рассматривать проект антироссийской резолюции

Бюро грузинского парламента в понедельник отклонило оппозиционную инициативу о рассмотрении в высшем законодательном органе резолюции, направленной против России и ее граждан.
"Последствия (в случае принятия этой резолюции) могут быть крайне тяжелыми для Грузии", - заявил на заседании Бюро в понедельник руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.
Проект резолюции "Акт о защите Грузии" был инициирован депутатами от оппозиционной партии "Лело".
В документе предлагалось ввести визовые ограничения для граждан РФ, ограничить их доступ на рынок труда, запретить покупать землю и другую недвижимость в Грузии. Предлагалось также запретить въезд в Грузию автомобилей с российскими номерами, запретить российским компаниям участвовать в государственных тендерах, остановить вещание российских телеканалов и деятельность российских фондов в Грузии. Депутаты от оппозиции также требовали запретить авиасообщение с Россией.
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