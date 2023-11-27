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Регион 27.11.2023 20:30

Парламент Грузии отказался рассматривать проект антироссийской резолюции

Бюро грузинского парламента в понедельник отклонило оппозиционную инициативу о рассмотрении в высшем законодательном органе резолюции, направленной против России и ее граждан.

"Последствия (в случае принятия этой резолюции) могут быть крайне тяжелыми для Грузии", - заявил на заседании Бюро в понедельник руководитель бюджетного офиса парламента Андриа Гвидиани.

Проект резолюции "Акт о защите Грузии" был инициирован депутатами от оппозиционной партии "Лело".

В документе предлагалось ввести визовые ограничения для граждан РФ, ограничить их доступ на рынок труда, запретить покупать землю и другую недвижимость в Грузии. Предлагалось также запретить въезд в Грузию автомобилей с российскими номерами, запретить российским компаниям участвовать в государственных тендерах, остановить вещание российских телеканалов и деятельность российских фондов в Грузии. Депутаты от оппозиции также требовали запретить авиасообщение с Россией.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРЛАМЕНТ, РОССИЯ, ДОКУМЕНТ


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