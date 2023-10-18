Парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Зурабишвили

Парламент Грузии в среду на пленарном заседании не смог сместить с должности через процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили.

Решение по импичменту президенту поддержали 86 депутатов из парламентского большинства. Для исполнения импичмента была необходима поддержка 100 депутатов. В процедуре голосования представители парламентской оппозиции не принимали участия.

Правящая партия "Грузинская мечта" 14 сентября обратилась в Конституционный суд Грузии с иском о нарушении президентом Конституции страны. В частности, Зурабишвили обвинили в том, что она нарушила Конституцию, совершив в Европу несколько визитов без согласования с правительством. Конституционный суд подтвердил нарушение Зурабишвили Конституции Грузии.