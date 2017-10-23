Минфин Азербайджана в 2018г направит около $260 млн на обслуживание облигаций, выпущенных в рамках реструктуризации обязательств МБА

Правительство Азербайджана в 2018 году планирует направить 441,9 млн манатов на выплату процентов по облигациям, выпущенным в рамках реструктуризации внешних обязательств ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).
Согласно бюджетным материалам Минфина на 2018 год, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", эти средства будут направлены на обслуживание иностранных кредиторов МБА, являющихся держателями облигаций, эмитированных Минфином.
"По этой причине в 2018 году расходы на обслуживание государственного долга Азербайджана увеличатся на 37,8% - до 2 млрд 262,8 млн манатов", - подчеркивается в документах.
Согласно материалам Минфина, 1 сентября 2017 года правительство Азербайджана осуществило размещение на Ирландской фондовой бирже облигаций на сумму $2 млрд 265,9 млн.
Как сообщалось ранее, МБА 1 сентября 2017 года сообщил о завершении реструктуризации внешних обязательств на $3,34 млрд. В рамках реструктуризации эти обязательства были списаны, кредиторы получили новые ценные бумаги, эмитированные банком и государством. В частности, Минфин Азербайджана выпустил евробонды объемом около $2,3 млрд.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана. Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 76,73%.
А.Азизов
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