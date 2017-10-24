Инфляция в Азербайджане в 2017г превысит 13%, в 2018г замедлится до 6,1%

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2017 году на уровне 13,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно обновленному прогнозу, в 2018 году среднегодовая инфляция замедлится до 6,1%.

В 2016 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составил 12,4%.

В январе-сентябре 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%.

А.Азизов