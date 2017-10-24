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Макроэкономика 24.10.2017 12:03

Инфляция в Азербайджане в 2017г превысит 13%, в 2018г замедлится до 6,1%

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2017 году на уровне 13,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно обновленному прогнозу, в 2018 году среднегодовая инфляция замедлится до 6,1%.

В 2016 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составил 12,4%.

В январе-сентябре 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]