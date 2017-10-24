Инфляция в Азербайджане в 2017г превысит 13%, в 2018г замедлится до 6,1%

Правительство Азербайджана прогнозирует среднегодовую инфляцию в 2017 году на уровне 13,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.
Согласно обновленному прогнозу, в 2018 году среднегодовая инфляция замедлится до 6,1%.
В 2016 году среднегодовая инфляция в Азербайджане составил 12,4%.
В январе-сентябре 2017 года среднегодовая инфляция в Азербайджане составила 13,9%.
А.Азизов
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