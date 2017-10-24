Баку и Астана до конца 2017 года могут провести очередное заседание МПК по экономсотрудничеству

Очередное, 14-ое заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству может состояться до конца 2017 года, отмечается в информации министерства энергетики Азербайджана.

Вопросы расширения сотрудничества между Баку и Астаной обсудил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов во вторник на встрече с послом Казахстана в Баку Бейбитом Исабаевым.

«Министр отметил важность расширения экономических связей между двумя странами и наличие для этого большого потенциала. В ходе встречи также отмечалась необходимость организации до конца 2017 года 14-го заседания МПК между Азербайджаном и Казахстаном для увеличения взаимного товарооборота и использования экспортно-импортных возможностей обеих стран», - отмечается в информации.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался ход работ по «дорожной карте», отражающей конкретные сферы и направления для расширения торгово-экономического сотрудничества и товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном. Стороны отметили необходимость повторного обсуждения проекта данного документа с учетом новых предложений.

Н.Аббасова