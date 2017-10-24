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Бизнес и законодательство 24.10.2017 17:23

Баку и Астана до конца 2017 года могут провести очередное заседание МПК по экономсотрудничеству

Очередное, 14-ое заседание азербайджано-казахстанской межправкомиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству может состояться до конца 2017 года, отмечается в информации министерства энергетики Азербайджана.

Вопросы расширения сотрудничества между Баку и Астаной обсудил глава Минэнерго Азербайджана Парвиз Шахбазов во вторник на встрече с послом Казахстана в Баку Бейбитом Исабаевым.

«Министр отметил важность расширения экономических связей между двумя странами и наличие для этого большого потенциала. В ходе встречи также отмечалась необходимость организации до конца 2017 года 14-го заседания МПК между Азербайджаном и Казахстаном для увеличения взаимного товарооборота и использования экспортно-импортных возможностей обеих стран», - отмечается в информации.

Кроме того, в ходе встречи обсуждался ход работ по «дорожной карте», отражающей конкретные сферы и направления для расширения торгово-экономического сотрудничества и товарооборота между Азербайджаном и Казахстаном. Стороны отметили необходимость повторного обсуждения проекта данного документа с учетом новых предложений.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, МПК, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]