В Баку говорили о русской школе изобразительного искусства и традициях азербайджанской культуры

24 октября с.г. в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку «Беседы об искусстве» в Республиканской гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории художник-ковровед, член Союза художников Азербайджана Эльдар Гаджиев рассказал о связях и взаимном влиянии русской школы изобразительного искусства и традиций азербайджанской культуры на примере азербайджанского ковроткачества.

В мероприятии приняли участие директор Республиканской гимназии искусств Айтен Ахмедова, заместитель директора по искусству Кямаля Керимова, директор Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени

В. Успенского города Ташкента, заслуженный деятель культуры Республики Узбекистан Дилдора Джамалова и заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.



