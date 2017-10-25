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ТЭК 25.10.2017 12:46

Азербайджан прогнозирует снижение прокачки нефти по трубопроводу БТД в 2017г на 8,5%

Правительство Азербайджана прогнозирует спад объема транспортировки нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в 2017 году по сравнению с показателем 2016 года на 8,5% - до 30,9 млн тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

«В 2016 году объем прокачки нефти по трубопроводу БТД составил 33,9 млн тонн, в 2017 году – 30,9 млн тонн», - отметили в правительстве.

Как сообщалось, в январе-сентябре объем прокачки азербайджанской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан составил 20 млн 326,791 тыс. тонн.

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также, начиная с июня 2010 года, по БТД осуществляется прокачка туркменской нефти.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 249 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); CIECO (2,5%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БТД, ПРОКАЧКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]