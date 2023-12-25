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ТЭК 25.12.2023 18:39

Экспорт нефти по БТД за 11 мес. вырос на 1,9% - BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе-ноябре 2023 года составил 209,372 млн баррелей, что на 1,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в турецкой компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД).

Согласно данным компании, в ноябре по нефтепроводу БТД транспортировано 18,666 млн баррелей (-8,6% от показателя ноября 2022 года).

В 2022 году экспорт нефти по БТД составил 225,445 млн баррелей (+12,6% от показателя 2021 года).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БТД, НЕФТЬ, ПРОКАЧКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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