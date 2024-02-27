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ТЭК 27.02.2024 11:23

Экспорт нефти по БТД в январе снизился на 1,3% - BIL

Экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в январе 2024 года составил 18,918 млн баррелей, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в турецкой компании BOTAS International Limited (BIL - оператор турецкого участка трубопровода БТД).

В январе 2023 года экспорт нефти по трубопроводу БТД по данным BIL составил 19,167 млн баррелей. Таким образом, в январе 2024 года объем транспортировки нефти по БТД сократился на 1,3%,

Как сообщалось, по данным BIL в 2023 году экспорт нефти по БТД составил 228,811 млн баррелей (+ 1,5% от показателя 2022 года).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, а также нефть и конденсат компании SOCAR. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из других источников.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1,768 тыс. км, из них в Азербайджане - 443 км, Грузии - 249 км, Турции - 1,076 тыс. км. Пропускная способность трубопровода превышает 50 млн тонн нефти в год.

Акционерами BTC Co. являются: bp (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); Itochu (3,4%); ExxonMobil (2,5%); INPEX (2,5%), TotalEnergies (5%) и ONGCVidesh (2,36%). В декабре 2023 года Equinor подписала соглашение о продаже своей доли в проекте БТД компании SOCAR. Сделка будет считаться завершенной после выполнения ряда обязательств сторон.

Н.Аббасов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БТД, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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