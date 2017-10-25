В Гяндже прошел праздник русской песни. Фоторепортаж

24 октября с.г. в Гяндже, в Азербайджанском государственном технологическом университете (АГТУ), состоялся концерт старейшего в Азербайджане ансамбля русской народной песни «Играй, гармонь!» (художественный руководитель – Зарифа Алиева), организованный Русской общиной города Гянджи и западного региона Азербайджана, Азербайджанской ассоциацией выпускников российских (советских) высших учебных заведений при организационной поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане. Он был посвящен Дню независимости Азербайджана и Дню народного единства, который будет отмечаться в России 4 ноября.
С приветственными словами к зрителям концерта обратились руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, председатель Азербайджанской ассоциации выпускников российских (советских) высших учебных заведений, заместитель председателя Русской общины города Гянджи и западного региона Азербайджана Узеир Алиев и советник ректора АГТУ Назим Керимов.
В концерте прозвучали русские народные песни и авторские песни участников ансамбля.
Перед началом концерта состоялась встреча ректора АГТУ Акифа Сулейманова с руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентином Денисовым. В ее ходе в библиотеку вуза был передан комплект учебной и художественной литературы, изданной в России.
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