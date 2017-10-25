SOCAR планирует новый формат для разработки месторождения Карабах

Разработка морского месторождения Карабах будет осуществляться в новом формате, отмечается в сообщении ПО «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ-Аз).
«В среду в объединении состоялось отчетное заседание о ходе реализации строительных проектов за январь-сентябрь 2017 года. Глава «Азнефти» Дашкын Искендеров в своем выступлении заявил, что разработка месторождения Карабах будет осуществляться в новом формате с применением международной оценки», - сообщается в информации.
По словам Д.Искендерова, проекты должны готовиться в формате, принятом ведущими мировыми компаниями. Кроме того, в процессе планирования проектов должны быть определены верные сроки их завершения.
Говоря о необходимости соответствия реализуемых проектов международным стандартам, он сообщил, что с этой целью «Азнефть» сотрудничает с международной компанией Independent Projects Analysis, занимающейся анализом проектов.
В ходе заседания также сообщалось, что в 2018 году ПО «Азнефть» планирует осуществить строительно-монтажные работы на 144 объектах.
По итогам заседания Д.Искендеров дал указания проанализировать расходы, понесенные объединением за последние годы, и отметил важность усиления надзора над проектами.
Ранее со ссылкой на президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сообщалось, что на месторождении Карабах уже завершены инженерно-поисковые работы и определено место для платформы. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. Добыча первой продукции на месторождении ожидается в 2021 году.
Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются также в 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.
Контракт на разработку перспективной структуры Карабах был подписан в 1995 году между SOCAR (7,5%) и компаниями Devon (l,3%) ЛУКойл (12,5%), Agiр (5%), LUKAgiр (45%). Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.
Н.Аббасова
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