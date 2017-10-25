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ТЭК 25.10.2017 20:43

SOCAR планирует новый формат для разработки месторождения Карабах

Разработка морского месторождения Карабах будет осуществляться в новом формате, отмечается в сообщении ПО «Азнефть» (структура компании SOCAR по добыче нефти и газа –ИФ-Аз).

«В среду в объединении состоялось отчетное заседание о ходе реализации строительных проектов за январь-сентябрь 2017 года. Глава «Азнефти» Дашкын Искендеров в своем выступлении заявил, что разработка месторождения Карабах будет осуществляться в новом формате с применением международной оценки», - сообщается в информации.

По словам Д.Искендерова, проекты должны готовиться в формате, принятом ведущими мировыми компаниями. Кроме того, в процессе планирования проектов должны быть определены верные сроки их завершения.

Говоря о необходимости соответствия реализуемых проектов международным стандартам, он сообщил, что с этой целью «Азнефть» сотрудничает с международной компанией Independent Projects Analysis, занимающейся анализом проектов.

В ходе заседания также сообщалось, что в 2018 году ПО «Азнефть» планирует осуществить строительно-монтажные работы на 144 объектах.

По итогам заседания Д.Искендеров дал указания проанализировать расходы, понесенные объединением за последние годы, и отметил важность усиления надзора над проектами.

Ранее со ссылкой на президента SOCAR Ровнага Абдуллаева сообщалось, что на месторождении Карабах уже завершены инженерно-поисковые работы и определено место для платформы. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта. Добыча первой продукции на месторождении ожидается в 2021 году.

Месторождение Карабах, извлекаемые запасы которого оцениваются также в 28 млрд кубометров газа, расположено в 130 км к востоку от Баку. Глубина моря в районе месторождения составляет 180 метров.

Контракт на разработку перспективной структуры Карабах был подписан в 1995 году между SOCAR (7,5%) и компаниями Devon (l,3%) ЛУКойл (12,5%), Agiр (5%), LUKAgiр (45%). Однако, 23 февраля 1999 года контракт был аннулирован ввиду отказа иностранных акционеров от его дальнейшей реализации, посчитавших выявленные на месторождении запасы коммерчески не привлекательными при тогдашних ценах на нефть в $10-12 за баррель. В разведочные работы иностранные акционеры вложили до $130 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, РАЗРАБОТКА, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]