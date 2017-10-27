Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) отбирает подрядчика для модернизации двух кранов, говорится в объявлении БММТП.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица.

Объем работ включает: экспертизу кранов, модернизацию, их доставку на территорию Бакинского международного морского торгового порта, установку и прием-сдачу.

Срок выполнения работ – 7 месяцев с даты подписания контракта.

Главными критерии при оценке тендерных предложений станут технические и финансовые возможности компаний.

Стоимость участия в тендере – 3,4 тыс. манат.

Тендерные предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются 24 ноября 2017 года.

Тендерная процедура состоится 27 ноября.

Н.Аббасова