Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7002 EUR   1.9782 RUR   0.0294 GBR   2.2324 TRY   0.4447

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.90 Brent   57.37

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 18° Завтра 14° 19° 29 Окт 14° 24° 30 Окт 13° 24°

Инфраструктура и тендеры 27.10.2017 10:04

БММТП отбирает подрядчика для модернизации двух кранов

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) отбирает подрядчика для модернизации двух кранов, говорится в объявлении БММТП.

Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица.

Объем работ включает: экспертизу кранов, модернизацию, их доставку на территорию Бакинского международного морского торгового порта, установку и прием-сдачу.

Срок выполнения работ – 7 месяцев с даты подписания контракта.

Главными критерии при оценке тендерных предложений станут технические и финансовые возможности компаний.

Стоимость участия в тендере – 3,4 тыс. манат.

Тендерные предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются 24 ноября 2017 года.

Тендерная процедура состоится 27 ноября.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОРТ, КРАНЫ, РЕМОНТ


Похожие новости


Азербайджан в середине 2018г завершит установку 6 портальных кранов в БММТП

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]