Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) отбирает подрядчика для модернизации двух кранов, говорится в объявлении БММТП.
Отбор проводится методом открытого тендера, в котором могут принять участие физические и юридические лица.
Объем работ включает: экспертизу кранов, модернизацию, их доставку на территорию Бакинского международного морского торгового порта, установку и прием-сдачу.
Срок выполнения работ – 7 месяцев с даты подписания контракта.
Главными критерии при оценке тендерных предложений станут технические и финансовые возможности компаний.
Стоимость участия в тендере – 3,4 тыс. манат.
Тендерные предложения, сопровожденные банковской гарантией в размере 2% от стоимости предложения, принимаются 24 ноября 2017 года.
Тендерная процедура состоится 27 ноября.
Н.Аббасова
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