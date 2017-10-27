AzerGold закупает тигли для плавки цветных металлов

ЗАО «AzerGold» отбирает поставщика тиглей для плавки цветных металлов, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера.
Стоимость участия в тендере – 100 манат.
Компании могут представить в общество свои предложения до 13 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 14 декабря.
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Н.Аббасова
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 120 раз - Минобороны Азербайджана
Азербайджан и Афганистан обсудили перспективы военного сотрудничества
Азербайджан и Германия обсудили перспективы военного сотрудничества
Полиция задержала подозреваемых в совершении крупных краж – МВД Азербайджана
Азербайджан в 2018г из госбюджета направит более 40 млн манатов на борьбу с раком
Задержан один из двух сбежавших в Азербайджане заключенных - Минюст
В Геранбойском районе будет построена новая дорога, из госбюджета на эти цели выделяется 5.7 млн манат
Азерсу получит более 2 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации Ленкорани
Azeravtoyol получит 4,8 млн манатов на строительство автодороги в Шекинском районе
Путин заявил о необходимости поддержки взявших сирот из детдомов семей
Volkswagen сократил прибыль вдвое в III квартале и повысил выручку
Бурунди стало первым покинувшим Международный уголовный суд государством
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
Азербайджан не занимается реэкспортом турецких помидоров в Россию
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ
Издание «Аналитика Юга России» подготовило репортаж о самосуде над двумя азербайджанцами в Ростовской области со стороны армян-полицейских
Псевдоисторические бредни Шармазанова еще больше запутывают армянский народ – Фуад Ахундов