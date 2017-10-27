AzerGold закупает тигли для плавки цветных металлов

ЗАО «AzerGold» отбирает поставщика тиглей для плавки цветных металлов, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 100 манат.

Компании могут представить в общество свои предложения до 13 декабря 2017 года. Тендерная процедура состоится 14 декабря.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Н.Аббасова