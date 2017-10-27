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27.10.2017 10:54

ВТБ (Азербайджан) подключился к системе платежных терминалов Easy Pay

Теперь клиенты банка ВТБ (Азербайджан) смогут погашать кредиты с помощью платежных терминалов EasyPay. Для этого в терминале EasyPay в разделе Банки, клиентам следует выбрать ВТБ (Азербайджан). Далее необходимо будет ввести один из 3-х параметров:

· ПИНКОД клиента

· Номер кредитного договора

· Последние 6 цифр кредитной карты

После этого можно производить оплату. В завершение операцииклиенту выдается чек, подтверждающий платеж. Кредиты можно оплачивать только в манатах (долларовые кредиты оплачиваются в манатном эквиваленте).

Оплата по терминалам EasyPay доступна 7 дней в неделю без перерывов. Платежи по кредитам, оплаченные после 17:00 и в нерабочие дни,будут зачисляются по счету на следующий рабочий день.

Отметим, что на сегодняшний день клиенты ВТБ (Азербайджан) могут производить платежи по кредитам также посредством терминалов «Е-manat» и «Milli-Ön» и онлайн-системwww.hesab.az,www.e-pul.az,www.kassam.az. Кроме того, клиентам доступны и такие каналы оплаты, как интернет и мобильный банкинг – VTB Online и VTB Mobile.

Тел.: (012) 492 00 80

Фак: (012) 437 71 21

E-mail: [email protected] www.vtb.az
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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]