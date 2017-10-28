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Дальнее зарубежье 28.10.2017 18:45

Менее 30% каталонцев выступают за независимость от Испании - опрос

Идею независимости Каталонии от Испании в настоящее время поддерживают лишь 29% жителей этого автономного сообщества, свидетельствуют опубликованные в субботу на сайте газеты "Паис" результаты опроса компании Metroscopia.

Кроме того, 46% участников опроса заявили, что выступают за сохранение Каталонии в составе Испании при условии предоставления каталонским властям дополнительных полномочий. 19% респондентов заявили, что Каталония должна остаться в составе Испании на нынешних условиях. Остальные участники опроса затруднились ответить.

Согласно полученным результатам, лишь 19% жителей Каталонии ощущают себя исключительно каталонцами. 76% ответили, что считают себя одновременно каталонцами и испанцами, 3% завили, что их следует считать исключительно испанцами.

В опросе, проведенном по телефону, приняли участие 500 человек.

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Тэги: ИСПАНИЯ, КАТАЛОНИЯ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]